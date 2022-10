Nel corso della trasmissione Tale e Quale in onda su Rai Uno ieri sera il comico Giorgio Panariello ha scherzato su tematiche calcistiche con il conduttore Carlo Conti, grande tifoso della Fiorentina.

L’attore ha tirato in ballo l’eliminazione della Juventus dalla Champions League facendo la seguente battuta: “Sono vicino ai tifosi viola in questo momento, perché è un giorno molto triste per voi vista l’uscita dalla Champions della Juve. Sarete in lutto e molto tristi”.