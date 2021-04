Pancaro: “La rosa della Fiorentina è buona ma poi la qualità va dimostrata sul campo. Cagliari? E’ una squadra forte, non dovrebbe essere terz’ultima”

L’ex difensore della Fiorentina Giuseppe Pancaro ha parlato a TMW Radio della stagione della squadra viola: “Non è stata un’annata positiva. Per valori, qualità ed organico non mi aspettavo un campionato del genere, ma il calcio è così e la qualità devi riuscire a confermarla quotidianamente sul campo”.

E poi sul Cagliari, squadra da tenere d’occhio per la lotta salvezza, ha aggiunto: “Onestamente penso che sia quasi inspiegabile questa loro stagione. Vero, magari non sono giocatori abituati a situazioni del genere ma io preferisco sempre avere gente di qualità rispetto a calciatori che hanno sempre lottato per la salvezza. Il Cagliari è una squadra molto forte e non dovrebbe stare in quella posizione di classifica”.