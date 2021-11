Pancaro: “L’unica cosa che Italiano non farà è modificare l’atteggiamento della Fiorentina. Pioli? La sua umanità fa passare in secondo piano le qualità”

L’ex difensore della Fiorentina, Giuseppe Pancaro, è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Come sistemare la difesa? Conoscendolo da un po’ di anni, l’unica cosa che Italiano non farà è modificare l’atteggiamento e l’identità. Per la Fiorentina potrebbe essere un problema accettare l’1 vs 1 a tutto campo, ma va detto che le sue idee fino ad ora hanno fatto solo del bene alla squadra”.

Continua così Pancaro: “Per poter mettere in atto quella pressione così alta, una caratteristica essenziale per poterlo fare è la velocità. Nella scelta che dovrà fare, Italiano opterà più per un giocatore di corsa – quindi un terzino – rispetto ad un centrocampista. Pioli? Sono d’accordo nell’esaltare le sue qualità umane, però oltre a questo sottolineerei le sue competenze dal punto di vista tecnico-tattico che a volte vanno in secondo piano. E’ uno degli allenatori che negli ultimi anni è stato più bravo nell’aggiornarsi e adattarsi all’evoluzione del calcio”.