Panico: “Buona prestazione, importante segnare con continuità. Mi porto dietro la nostra consapevolezza”

Il tecnico della Fiorentina Femminile Patrizia Panico ha rilasciato delle dichiarazioni al sito ufficiale ACF Fiorentina, commentando l’ottima vittoria in Coppa Italia. Le ragazze viola hanno battuto il Genoa per 7-1, iniziando la competizione con il sorriso, e Panico sottolinea l’importanza della vittoria: “Buona prestazione, buono anche l’approccio. Contenta per la reazione di tutte, anche di chi gioca meno in campionato”.

E aggiunge: “La cosa importante è segnare, mantenendo la giusta mentalità, rispettando sempre ogni impegno. Siamo consapevoli del nostro gruppo, è questo il segnale più bello. Ora la testa va alla sfida contro l’Inter”.