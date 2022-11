Panico: “Con l’Inter sarà una partita spettacolare: loro hanno una rosa competitiva”

Questo pomeriggio, alla vigilia della delicata sfida di vertice contro l’Inter, l’allenatore della Fiorentina Femminile Patrizia Panico ha parlato ai canali ufficiali del club gigliato. Questi i temi trattati:

“Il gruppo sta bene, lavora sempre con molto entusiasmo ed all’interno dello spogliatoio abbiamo incamerato bene la cultura del lavoro, dei sacrifici: stiamo bene sul campo ed anche fuori. Stiamo facendo entrambe un campionato entusiasmante, sarà una partita di livello. Le squadre sono in forma, sono in salute. Dopo lo stop per le nazionali è difficile capire se quel livello di forma è stato mantenuto o meno, ma sono due squadre che possono dare spettacolo“.

Si è poi focalizzata sugli avversari: “Hanno una rosa competitiva. L’aspetto più incisivo è quello offensivo, hanno diverse giocatrici che possono crearci delle insidie. Hanno sistemato il reparto difensivo, in mezzo al campo sono brave tecnicamente e mobili. Muovono bene la palla e ripartono forte: le insidie sono queste. Cosa migliorare? Dobbiamo mettere in campo una prestazione ottimale per tutti i novanta minuti. Stiamo cercando di migliorarci anche in questo, non basta far bene solo per una porzione di gara”.