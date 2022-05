Panico: “Domani servirà lo stesso atteggiamento di Roma. Il gruppo sta dando tutto”

Alla vigilia della delicatissima sfida di domani contro Pomigliano, appuntamento cruciale per raggiungere l’obiettivo salvezza, quest’oggi l’allenatore della Fiorentina Femminile Patrizia Panico ha introdotto la sfida ai canali ufficiali del club gigliato. Questo un estratto:

“Sappiamo che tipo di ambiente ci potrà aspettare, quanto sarà difficile vivere la partita in quello stadio lì, piccolo di dimensione ma con un grande pubblico. Noi dovremo restare concentrate sulla partita, su noi stesse, dimostrare la prestazione fatta con la Roma. Dobbiamo eguagliare la stessa aggressività, motivazione e atteggiamento che metterà il Pomigliano, perché noi avremo anche altre armi.Contro le giallorosse nonostante il risultato la squadra si è espressa bene, ha fatto un buon calcio, personalità, bel gioco contro la 2° in classifica. Bisogna confermare questa prestazione con il Pomigliano”.

Il tecnico ha poi analizzato anche lo stato di forma della sua squadra: “Sto vedendo calciatrici che stanno mettendo tantissimo in allenamento, qualità, quantità, voglia di vivere questa partita importante. Non so ancora chi saranno le 11 titolari, ma sarà importante anche chi subentrerà così come chi non dovesse giocare”.