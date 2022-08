Panico è positiva in vista della stagione: “Con l’Atletico partita di spessore”

Questo pomeriggio l’allenatore della Fiorentina Femminile Patrizia Panico, a pochi giorni dall’ultima amichevole contro l’Atletico Madrid, ha parlato ai canali ufficiali del club social per fare il punto della situazioni dopo le prime settimane di ritiro. Queste le sue dichiarazioni:

“È stata un’ottima partita, l’intensità delle partite internazionali contro squadre di questo spessore è sempre molto elevata. L’Atletico Madrid è una delle squadre più forti nel Campionato Spagnolo, sapevamo cosa avremmo trovato ma abbiamo retto il campo per quasi tutta la partita. Siamo riuscite a creare qualche occasione da goal cambiando anche molte giocatrici, loro sono riuscite a mantenere alta la qualità per 90 minuti e hanno sfruttato la fisicità. Tutto quello fatto nel pre campionato ci proietta al match contro il Milan. Sono contenta della preparazione ma adesso inizia la Serie A ed è tutta un’altra storia. Subentreranno le emozioni e i fattori che influiscono in una stagione, dovremo rimanere concentrate e puntare sui sistemi di gioco che stiamo assimilando”.