Panico: “La Fiorentina mi ha confermato la fiducia e non è stato un gesto banale. Gratitudine verso chi ha creduto in me”

Nonostante la scorsa stagione sia stata deludente, la Fiorentina ha deciso di riconfermare Patrizia Panico alla guida della squadra femminile. E l’ex grande attaccante del nostro calcio ha sicuramente apprezzato il gesto: “Sono grata alla società per avermi confermato la fiducia e nel calcio non è banale – ha detto a La Nazione – Anche per questo mi piacerebbe che arrivassero i risultati. Questione di gratitudine nei confronti di chi ha creduto in me”.

Una stagione la prossima alla quale la Panico si approccia “con tantissima voglia di dimostrare che la scorsa è stata un inciampo. Quando si fanno annate particolari la voglia è doppia”.

E ancora: “La società è ambiziosa e ha messo a disposizione risorse umane, economiche e di strutture importanti per iniziare un percorso di crescita, senza gli errori commessi. Errori che ho commesso anche io. Diciamo che per tutti lo scorso anno è stato un scossone salutare”.