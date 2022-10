Panico: “La partita difficile ce l’aspettavamo ma brave a tenere alta la concentrazione. Vogliamo essere protagoniste in campionato”

Parola al tecnico della Fiorentina Femminile, Patrizia Panico, dopo la quinta vittoria nelle prime sei giornate di campionato, oggi sul campo del Pomigliano:

“Ci aspettavamo di venire qui e trovare una partita difficile, contro un avversario forte ad aspettare occasioni create quasi dal nulla. Siamo venute qui con la consapevolezza che era una partita delicata, la concentrazione fino all’ultimo minuto è stata fondamentale. Ragazze concentrate a non farsi influenzare dall’esterno, concentrate su ogni pallone. Potevamo chiudere la partita prima però anche in questi contesti si vede la maturità della squadra. Alla Samp ci penseremo in settimana, oggi le ragazze hanno dimostrato di voler essere protagoniste in un campionato molto difficile”.