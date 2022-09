Panico: “Le ragazze mi mettono in una piacevole difficoltà. Il livello sta crescendo”

Ai canali social della Fiorentina ha parlato l’allenatore della Femminile Patrizia Panico, in vista della prossima partita contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

“Il Sassuolo deve far punti viste le precedenti partite e anche noi, vista la sconfitta di Roma vogliamo ricattarci. Per la vittoria servirà concentrazione e determinazione. Il Sassuolo nelle ultime due partite ha trovato il giusto equilibrio, che sfrutta molto bene gli esterni. Per noi sarà difficile perché hanno singoli molto forti. Il gruppo che ho mi mette spesso in difficoltà sulle scelte ed è una difficoltà piacevole perché significa che il livello è alto e sta crescendo. Voglio concentrazione da tutte, perché soprattutto è importante chi la finisce una partita”.