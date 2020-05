Papa Waigo: “A Firenze facevo bene ma poi finivo in tribuna, non è stato facile. I tifosi mi davano la forza”

L’ex attaccate della Fiorentina Papa Waigo ha parlato nel corso di una diretta Instagram con Sebastien Frey: “Il gol a Torino contro la Juventus mi ha fatto entrare nel cuore dei tifosi e mi ha dato tanta forza. Io sono sempre stato una persona forte, ma era brutto quando davo più degli altri e finivo in tribuna. Per me non era facile impormi perché c’erano già Santana, Semioli e Osvaldo nel mio ruolo. Ma a me sono sempre piaciute le sfide, e quando il mister mi ha chiamato in causa ho sempre risposto con gol e assist. Nonostante tutto con la Juve partii in panchina, poi entrai e feci gol e assist. La partita dopo mi ritrovai di nuovo in tribuna, non è stato facile accettarlo. Fu anche questo il motivo per cui poi andai in Inghilterra. Un aneddoto? Mi ricordo quando arrivai al centro sportivo vestito tutto di bianco e con la cravatta. Mutu arrivò, mi mise in mano le chiavi della macchina e mi disse di andare a parcheggiarla”.