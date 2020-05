Papa Waigo show: “La vittoria con la Juventus un giorno spettacolare e una festa che rimarrà per sempre nella mente”. E si presenta con la maglia della Fiorentina addosso: “E’ di Vieri, mi fece commuovere”. FOTO

E’ stato un vero e proprio show quello di Papa Waigo, intervenuto ieri sera a CasaViola, trasmissione andata in onda su Toscana TV e Fiorentinanews.com. L’ex calciatore della Fiorentina, si è presentato in collegamento con la maglia viola addosso e ha detto: “Dopo che sono andato via sono sempre rimasto un tifoso della Fiorentina e la maglia che indosso è quella di un giocatore che mi ha fatto piangere a Firenze, ovvero Christian Vieri. Non mi ricordo la partita, ma mi ricordo che eravamo in panchina, è entrato in campo e ha detto: “Papa, ora faccio gol e faccio la tua danza”. E così fece. Sono molto legato a questa maglia”.

Sulla rete realizzata alla Juventus, in uno storico successo per 3-2 in rimonta ha detto: “Un giorno per noi che è stato spettacolare. Sono molto orgoglioso di quello che ho fatto. Dopo questo gol, quando sono tornato a Firenze la tifoseria mi ha trasmesso tutta la sua gioia, è stata una giornata incredibile che rimarrà per sempre nella mia memoria per tutta la vita”.

Sull’attualità: “I dirigenti stanno facendo un bel progetto. Speriamo di rivedere la Fiorentina a livelli alti. Ribery è un punto di riferimento, è sempre affamato e ha voglia di raggiungere grandi risultati. I ragazzi devono guardare al suo esempio”.