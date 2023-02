Papa Waigo: “Il gol alla Juventus mi ha fatto entrare nella storia della Fiorentina: scriverò un libro su quella vittoria. Partite del genere vanno preparate in modo speciale, ve lo spiego io”

L’ex attaccante della Fiorentina, Papa Waigo, è intervenuto a Radio Bruno in vista del prossimo Juventus-Fiorentina, una gara molto speciale per il giocatore senegalese. Sentite cosa ha ricordato Papa:

“La partita con la Juventus va preparata dimenticando il calcio e tutto il resto, devi essere un tifoso in campo. I giocatori dovrebbero conoscere la storia dei club per cui giocano. Alcuni non conoscono le rivalità, ma con la Juventus devi conoscerla per giocare al meglio”.

Sul gol del 3-2 alla Juventus: “Quel gol mi ha fatto entrare nella storia della Fiorentina, sono legato a questo club, magari anche di più rispetto a giocatori che hanno fatto meglio di me. Tra un po’ di anni scriverò un libro sulla vittoria a Torino e tutto quello che è successo dopo. Per me è storia, i tifosi mi scrivono ancora oggi in tantissimi“.