Paquetà, c’è la carta contropartita per la Fiorentina per abbassare le pretese del Milan

Lucas Paquetà sembra davvero destinato a lasciare il Milan la scorsa estate. A gennaio la Fiorentina ha provato a prenderlo proprio sul rush finale: tentativo però che non si è concretizzato. Il Corriere dello Sport-Stadio scrive che i viola ci riproveranno con il brasiliano e questa volta per abbassare le pretese del Milan potrebbero inserire una contropartita nell’operazione, che però non viene specificata. I rossoneri vorrebbero incassare una cifra intorno ai 25-28 milioni di euro per recuperare l’investimento fatto.