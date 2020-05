Paquetà e un investimento da salto di qualità ma prima la Fiorentina decida la propria identità

Nel gennaio del 2019 il Milan strappò Lucas Paquetà al Flamengo per circa 35 milioni di euro, una spesa abnorme per un mercato invernale (sommata per altro a quella analoga per Piatek), sintomo della fiducia dei rossoneri nel talento brasiliano e in particolar modo di Leonardo, che lo sponsorizzò alla grande. Ora l’ex fantasista è tornato al Psg e, viste le difficoltà di Paquetà a Milano, ha anche provato a corteggiarlo.

La realtà però è che Paquetà in rossonero lo si è visto solo a sprazzi, molto incoraggianti quelli iniziali sia da trequartista che da mezzala; poi però i primi due terzi di questa stagione davvero sotto tono e il posto in squadra perso inesorabilmente. La Fiorentina l’ha inseguito lo scorso gennaio e lo sta facendo tutt’ora, con il brasiliano sempre più propenso a sposare la causa. Resta un investimento non indifferente da affrontare, che può valere la pena considerato il talento già messo in mostra anche in nazionale. Quel che resta più incerto però è la posizione in cui la squadra viola lo userebbe, vista le nubi che ancora si stagliano sul fronte tattico del prossimo futuro. In ogni caso di talento c’è sempre bisogno e Paquetà potrebbe offrirne parecchio alla causa.