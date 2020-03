Paquetà o De Paul per rendere più fantasiosa la Fiorentina: Il club viola ci prova

Un trequartista per rendere più fantasiosa la Fiorentina. Secondo La Repubblica, ci sono due nomi che possono rispondere a questo identikit, due giocatori che il club viola ha già cercato di prendere nelle ultime due sessioni di mercato: Paquetà e De Paul.

Il brasiliano arrivato poco più di un anno fa al Milan per una cifra di 35 milioni di euro non è riuscito a esprimere il suo altissimo potenziale. I gigliati negli ultimi giorni di gennaio si sono fatti avanti per lui, ma il discorso si è subito interrotto visto che l’unica possibilità di prenderlo era un prestito secco di sei mesi. Ipotesi che la Fiorentina, come ha spiegato chiaramente anche il diesee Pradè a fine mercato, non poteva prendere in considerazione. La valutazione attuale si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

Poi c’è sempre De Paul. Il corteggiamento viola è stato lungo, l’Udinese ha vacillato, ma ha sempre risposto picche. Per l’argentino la società di Commisso è arrivata ad offrire 30 milioni più bonus, ma tutto si è bloccato davanti all’impossibilità da parte dei friulani di poter trovare un sostituto all’altezza della situazione.