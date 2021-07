Paquetà spezza il sogno di Pulgar. Un gol annullato per fuorigioco del centrocampista della Fiorentina

L’avventura del Cile in Copa America finisce con la sconfitta subita dal Brasile ai quarti di finale (1-0). Si spezza così il sogno del centrocampista della Fiorentina, Erick Pulgar, di poter arrivare in fondo a questa competizione.

A decidere il match, in apertura di ripresa, un gol realizzato dell’ex Milan Paquetà, veloce ad arrivare per primo su un pallone toccato in malo modo da Vegas in area di rigore cilena. Il suo destro ravvicinato non ha lasciato scampo a Bravo.

Il Brasile poco dopo è rimasto in dieci per l’espulsione di Gabriel Jesus e il Cile ha anche trovato il gol del pareggio con Vargas su azione partita da calcio piazzato. Rete però annullata per fuorigioco di partenza proprio di Pulgar. Il centrocampista viola è stato poi sostituito al 76′ dal proprio selezionatore.