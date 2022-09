Paradosso offensivo

Sono solamente 7 i gol fatti nelle prime sette giornate dalla Fiorentina, con il club viola che ha solo il decimo attacco della Serie A. Meglio di lei Napoli, Udinese, Inter, Lazio, Milan, Atalanta, Salernitana, Juventus e Roma. Ma non è finita qui.

La Fiorentina, come scrive il Corriere Fiorentino, infatti, è la squadra che attacca di più e meglio, guardando questi numeri: prima in assoluto secondo il field tilt (il nuovo parametro che analizza il possesso palla nella trequarti offensiva) con una percentuale media del 65,92%. I viola sono al quinto posto per tiri tentati (113), alle spalle di Napoli (135), Inter (123), Milan (120) e Roma (114) e quarti (con 37 conclusioni) per tiri nello specchio.