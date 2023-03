Paragone Retegui-Batistuta? C’è chi è d’accordo con Mancini. L’ex viola Pazzini: “Ci sta, fisicamente sono simili”

Toccare una leggenda della Fiorentina come Gabriel Omar Batistuta, per un tifoso viola, è sempre azzardato. E molti, infatti, non si sono mostrati d’accordo con il ct della Nazionale Italiana Roberto Mancini, che ha paragonato lo storico numero 9 viola al nuovo attaccante degli azzurri Mateo Retegui. In realtà, c’è chi è d’accordo con l’ex allenatore viola.

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Giampaolo Pazzini ha parlato di Retegui alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: “Il paragone con Batistuta è un po’ forte e impegnativo, però ci sta. Fisicamente sono simili ed entrambi attaccano la profondità. Bati aveva una fame pazzesca, sarebbe un buon traguardo eguagliarla”.