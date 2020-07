Parma-Fiorentina: i viola ricorderanno lo scomparso Magnini

Nella giornata di ieri è scomparso Ardico Magnini, storico terzino della leggendaria Fiorentina dello scudetto 1956. Proprio per questo domani la dirigenza viola, nella sfida in trasferta contro il Parma di D’Aversa, ha deciso di ricordare l’ex giocatore viola anche in campo. Secondo quanto riportato quest’oggi da il Corriere dello Sport, la squadra viola scenderà sul terreno di gioco del Tardini con il lutto al braccio per onorare e ricordare l’ex terzino viola scomparso all’età di 92 anni.

