Parte Criscito… e Dragowski glielo para! Ma per il portiere della Fiorentina non è una novità – VIDEO

Bartlomiej Dragowski è stato senza dubbio il migliore in campo della partita di ieri. Tra le tante parate che hanno salvato la Fiorentina, spicca il rigore respinto a Criscito, infallibile in carriera fino a quel momento. Un intervento a dir poco decisivo, visto che probabilmente il Genoa sarebbe stato ancora più difficile da penetrare se in vantaggio. Per Dragowski, tuttavia, non si è tratto di una novità. Il portiere della Fiorentina, infatti, dimostra di avere un buon feeling con i tiri dal dischetto tanto che ne ha neutralizzato tre degli ultimi quattro fronteggiati. E tra l’altro, davanti a lui si sono presentati rigoristi non da poco: Criscito ieri, Caicedo contro la Lazio e Icardi nella scorsa stagione quando il portiere vestiva la maglia dell’Empoli. Una statistica senz’altro positiva per la Fiorentina, che avrà sicuramente qualche speranza in più quando le verrà fischiato un rigore a sfavore. E allo stesso tempo c’è un Dragowski che, anche se non sempre in modo lampante come ieri e anche se molti non se ne accorgono, sta dando un importante contributo alla causa viola.