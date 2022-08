Parte Kouame e non è il solo che dovrà lasciare la Fiorentina

Prima della fine del mercato, la Fiorentina dovrà trovare una sistemazione a Christian Kouame. Diverse le squadre che hanno chiesto informazioni sul giocatore, in particolare nelle ultime ore si registrano gli interessamenti di Augsburg e Brighton.

Ma l’ex Genoa non sarà il solo che dovrà lasciare Firenze. Si ricerca una sistemazione per Marco Benassi, giocatore che i viola vorrebbero inserire all’interno della trattativa aperta con l’Empoli per Bajrami.

Altri giocatori sono in bilico: da qui fino al 1 settembre, giorno di chiusura della sessione estiva, alcuni rami dovranno essere tagliati.