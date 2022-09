Partecipa anche Gori alla festa della Reggina e ad assisterlo è un altro calciatore ‘viola’

Vola sempre di più la Reggina che con il 3-0 al Cittadella di oggi pomeriggio si conferma in testa alla classifica in Serie B. A chiudere le marcature ci ha pensato Gabriele Gori, con la firma sul terzo gol dopo che una settimana fa gli era stata tolta dal Var la possibilità di battere un rigore. L’assist per la segnatura da parte di Niccolò Pierozzi, sempre più importante come terzino destro nella formazione di Inzaghi e anche lui in prestito dalla Fiorentina.