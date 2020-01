Partente sì, ma non prima di domenica…

In queste ore la Spal sembra avere accelerato e ottenuto il sì di Bryan Dabo e della Fiorentina al suo trasferimento alla squadra di Semplici. Se non ci saranno sorprese, il mediano verrà inserito nella formazione biancazzurra per portare in dote rottura del gioco avversario, ripartenze e fisicità.

Visto che proprio domenica ci sarà lo scontro diretto con la Fiorentina scrive La Nuova Ferrara, è più che possibile che la disponibilità del giocatore arrivi ad inizio della prossima settimana.