Partita a scacchi per Lo Celso: Giocare in Italia stuzzica il giocatore. Uno scambio di messaggi con Gonzalez

Una partita a scacchi per arrivare a Giovani Lo Celso. E’ quella che sta giocando la Fiorentina assieme al Villarreal. Il club viola ha le idee ben chiare in testa e non si lascia impressionare dal fatto che il Villarreal abbia deciso di bussare direttamente alla porta del Tottenham per riprendersi il giocatore.

Il nodo per tutti è la formula per arrivare a farlo partire da Londra. Lo Celso non ha fretta e aspetta la soluzione più adatta alle sue ambizioni. Secondo quanto riportato stamani da La Nazione, l’avventura in Italia lo stuzzica, così come giocare insieme al suo compagno di nazionale Nico Gonzalez, con il quale, si legge ancora sul giornale cittadino, ci sarebbe stato uno scambio di messaggi.