Partite a porte chiuse: ecco a quanto ammonta la perdita economica della Fiorentina senza i suoi tifosi al Franchi

In un elaborato proposto dal sito Calcio e Finanza, sono stati calcolati i potenziali mancati incassi delle società di Serie A con le partite a porte chiuse. Al primo posto c’è la Juventus, con 3 partite in casa a porte chiuse e un incasso mancato che supera i 12 milioni di euro. Alla Fiorentina non va tutto sommato male, con solo una partita casalinga a porte chiuse e un incasso mancato che sfiora il mezzo milione di euro. Come si vede nella tabella, in tutto le società italiane perderanno una cifra intorno ai 28,6 milioni di euro.