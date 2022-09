Partitella per la Fiorentina nell’allenamento pomeridiano. Il solito Italiano scatenato, Ikoné in grande spolvero

Si sta svolgendo in questo momento l’allenamento pomeridiano della Fiorentina al Centro Sportivo Davide Astori. Sul proprio profilo Instagram, l’account ufficiale ACF Fiorentina trasmette alcuni attimi della seduta in diretta. La squadra sta svolgendo una partitella sotto le indicazioni di mister Italiano, come sempre molto attento e rigido, con tantissime indicazioni e la classica voce squillante.

Tra le gesta più degne di nota di questo allenamento, spicca un Ikoné in ottima forma con assist e dribbling, oltre a un paio di reti di Mandragora di pregevole fattura. Testa all’Atalanta, dove si cerca di sfatare il tabù dei pochi gol realizzati contro quella che ad oggi è la miglior difesa del campionato (solo 3 reti subite).