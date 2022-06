Partner principali della Fiorentina: chi sponsorizza i viola

Quando si parla di calcio non si pensa solo al grande tifo capace di smuovere milioni di italiani pronti a sostenere la propria squadra del cuore. Ma pensiamo anche agli importanti introiti monetari che si celano dietro alle dirette tv, alle scommesse e anche agli sponsor che sostengono le diverse squadre di Serie A.

Certamente, vogliamo concentrarci sulla Fiorentina, una squadra che sappiamo che ha un’ottima tradizione all’interno dei team del campionato italiano, oltre ad essere un punto fermo per gli appassionati di pronostici e migliori bookmakers NonAAMS . com o piattaforme ADM. Sicuramente, i nostri lettori già conoscono tanti partner della Fiorentina, ma oggi ricordiamo quelli più importanti e daremo una breve descrizione delle società per farveli conoscere ancora meglio.

Per la stagione 2021/2022 i viola hanno saputo formare delle collaborazioni con sponsor davvero interessanti e leader di diversi settori. Un colpo sicuramente interessante, vista la grande pandemia da covid-19 che ha colpito l’ambiente dello sport e del calcio. Di seguito conosceremo più da vicino gli sponsor ufficiali del team toscano.

Main sponsor è Mediacom

Come main sponsor per i viola troviamo Mediacom. Ma è anche interessante sapere che questa è una società che opera nel settore delle telecomunicazioni e si tratta di un’azienda ambiziosa, che si occupa soprattutto della produzione e della distribuzione di tablet. Ma non mancano poi i servizi per la televisione, piani tariffari per la telefonia e ancora computer e altri accessori.

Dietro a questa impresa troviamo Rocco Commisso, il presidente della Fiorentina dal 2019. Si tratta di un doppio ruolo importante, che mostra anche l’intenzione dello stesso team: diventare una squadra all’avanguardia, pronta a dire la sua dopo stagioni di lunghe e ripetute delusioni. Insomma una scelta che vuole anche essere di buon auspicio e certamente tutti noi speriamo che porti fortuna già nei prossimi mesi.

La garanzia di EA Sports

Pensa a titoli e giochi come NBA Live e FIFA, capaci di far giocare milioni di persone nel mondo intero. Dietro i loro progetti vi è un nome che è diventata una garanzia assoluta per gli appassionati di calcio e dello sport: EA Sports.

L’azienda è una software house che si è fatta apprezzare in ogni Paese, proprio perché è attiva nel mondo dello sport e ha saputo firmare giochi che sono l’esempio perfetto della simulazione sportiva. Indubbiamente questo è uno dei migliori sponsor in assoluto per chi opera nel settore del calcio e la Fiorentina lo sa bene: difficile pensare che questa partnership possa terminare a breve!

Lo sponsor tecnico firmato da Kappa

Altra azienda molto conosciuta e apprezzata sul territorio italiano è Kappa, che si occupa di abbigliamento sportivo. La collaborazione ha portato grande lustro ai nostri Viola, che hanno puntato sul made in Italy, seguendo le orme di altri grandi team di Serie A. Kappa ha infatti unito il suo nome alla produzione di casacche per Napoli, Milan, Lazio, Juventus, Roma, Genoa e Sampdoria.

L’impresa lavora da anni nella realizzazione di collezioni che sono ideali sia per uomini che per donne, in particolare per supportarli durante le loro attività fisiche di allenamento. Ogni prodotto viene realizzato grazie ad attente ricerche, utili per scegliere materiali di tutto rispetto, pronti a garantire massima libertà di movimento e comodità.

L’innovazione DAZN e lo streaming

La modernità in casa Viola passa attraverso uno sponsor innovativo come DAZN, piattaforma streaming in grande crescita che sta lavorando per migliorare le proprie offerte sportive con eventi nazionali e internazionali. Un vero colpo grosso quello del team toscano, che si è assicurato un posto speciale a bordo di una delle più interessanti novità del settore.

Viola con gusto: la collaborazione con Sammontana

Coni, delizie dolci, prodotti che rispettano le intolleranze al glutine e quel tocco di pura genuinità e autenticità tutta made in Italy. Questo rapporto diretto che lega il club della Fiorentina con Sammontana è un “amore” che ormai è nato anni e anni fa.

E diciamolo, i risultati ottenuti sono egregi e ritenuti soddisfacenti da entrambe le parti. Proprio per questo motivo, anche per l’attuale stagione ancora in gioco, l’azienda alimentare italiana che si occupa della produzione di gelati ha deciso di presentarsi al fianco dei toscani, rinnovando così il suo ruolo prestigioso da partner ufficiale.