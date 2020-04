Pasqual a FN: “Con Iachini ci siamo anche mandati a quel paese, ma lui non porta rancore: vi spiego. Tra Prandelli e Paulo Sousa? Resto sul divano!”

Nella diretta Instagram con la redazione di Fiorentinanews.com, l’ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual ha raccontato anche gli allenatori viola, cominciando da Iachini che l’ex difensore ha avuto a Empoli: “Io e il mister ci vogliamo bene e abbiamo la stessa maniera di vedere il calcio. Siamo diretti e schietti e magari spesso arrivi allo scontro quando la tensione alta. Ci è capitato di mandarci a quel paese, ma lui non è un allenatore che porta rancora. Se manda a quel paese Pasqual è perché Pasqual ha sbagliato. Aggettivo per lui? Direi temerario. Montella allenatore “freddo”? Si, non è un tecnico che in generale parla molto, probabilmente anche perché gli allenatori che ha avuto in carriera erano un po’ così. Ma con me comunque, quando c’era bisogno di parlare lo facevamo senza problemi. Chi scelgo tra Paulo Sousa e Prandelli? Resto sul divano”.