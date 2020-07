Pasqual: “La squadra è costruita per giocare una volta a settimana, ma non ho dubbi che la Fiorentina sia più forte di quelle dietro”

Intervistato da TMW, l’ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual ha fatto il punto della situazione sui viola: “Mi auguro che si ritrovi tranquillità e serenità nell’ambiente. Non è facile né per l’allenatore né per la squadra lavorare quando escono tutte queste voci di un nuovo allenatore. Poi Commisso ha ristabilito un po’ l’ordine, ma venire da due sconfitte e vedersi in bilico è difficile. Non ho dubbi che la Fiorentina sia più forte di quelle dietro, ma giocando ogni tre giorni senza poter pianificare, non è facile. La squadra è costruita per giocare una volta a settimana, ma mi auguro che ne vengano fuori, salvandosi prima possibile”.

