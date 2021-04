Pasqual: “Per riportare la Fiorentina in Europa Commisso deve costruire un progetto tecnico ben preciso. Ma spesso in Italia non si da il tempo di fare le cose”

L’ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual ha parlato a TMW Radio dei primi due anni della gestione Commisso: “Il primo anno non era semplice perché ha dovuto rincorrere sin da subito, entrando tardi nelle dinamiche. Quest’anno la squadra non è partita bene, e credo che l’ambizione di Commisso sia quella di navigare almeno a sinistra della classifica e riportare la Fiorentina in Europa“.

E poi ha aggiunto: “Per far si che la Fiorentina torni ai fasti di un tempo ci vuole però un progetto tecnico ben preciso, e per costruirlo lui e gli altri dirigenti hanno bisogno di tempo. Cosa che in Italia spesso non si da”