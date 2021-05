Pasqual: “Sono da sempre un promotore di Gattuso, ha isolato la sua squadra per proteggerla dai mugugni. Prandelli? Ha capito che non poteva dare di più alla Fiorentina”

L’ex terzino e capitano della Fiorentina Manuel Pasqual si è espresso 1 Station Radio sulle tematiche relative alla prossima sfida dei viola in programma contro il Napoli, iniziando dal mercato:

Sulle possibilità che Milenkovic possa andare al Napoli: “La Fiorentina ha avuto dei problemi con il suo contratto, e a fine anno lascerà Firenze. È un buon giocatore, ma i movimento di mercato vengono fatti quando si ha le idee chiare per la prossima stagione, e, al momento, il Napoli non le ha, soprattutto per la situazione Gattuso-De Laurentiis”

Su Gattuso. “Sono promotore di Rino anche quando non otteneva risultati positivi. Ha chiuso la squadra in una bolla proteggendola dai mugugni, nessuno avrebbe scommesso sugli azzurri in Champions fino a poco fa. I numeri che ha fatto dimostrano il suo valore, meriterebbe la riconferma, ma bisogna vedere le sue intenzioni”.

Sull’ultima parentesi in viola di Prandelli, suo ex allenatore. “Ha capito che non poteva dare alla squadra più di quello che aveva dato: è stata una scelta professionale e di amore per la Fiorentina. Al giorno d’oggi non si vedono questo tipo di gesti, anzi, i tecnici aspettano il benservito dalle società”.