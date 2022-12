Pasqual: “Sono d’accordo con Pradè, gli acquisti saranno i rientri. Ho sentito Mutu prima dell’amichevole con la Fiorentina…”

L’ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sul torneo svolto dalla squadra viola in Romania e sull’ex compagno di squadra Adrian Mutu: “Questi tornei sono molto utili per mettere minuti nelle gambe, in vista di una ripartenza di una stagione molto strana. Sono d’accordo con Pradè quando dice che gli acquisti più importanti saranno i rientri dagli infortuni”.

“Mutu? Ci siamo sentiti per messaggio, mi fa strano chiamarlo mister. Ha dato tutto a Firenze e Firenze ha dato molto a lui. Non scorderò mai il suo gol al PSV. Gli auguro il meglio”.