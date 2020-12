Pasqualin: “Se fosse disponibile, porterei Giroud alla Fiorentina. Piatek è sparito dai radar”

Il noto procuratore Claudio Paqualin è intervenuto a TMW Radio parlando anche del mercato che verrà per la Fiorentina: “Piatek sparito dai radar e non ha più realizzato certi numeri importanti. Il bomber deve fare gol e Piatek non ha più dimestichezza con la porta. Dove porterei Giroud? Anche alla Fiorentina, se fosse disponibile. Ma potrebbe andare all’Inter se passasse il turno di Champions come vice Lukaku”.

