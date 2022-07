Passarella: “Ho un debole per Quarta, quest’anno dimostrerà il suo valore. Vi dico il ruolo perfetto per lui”

Nel corso della lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport in cui ha smentito di avere una malattia neurodegenerativa, Daniel Passarella si è soffermato anche sulla Fiorentina e sul suo connazionale Lucas Martinez Quarta.

“Confesso di avere sempre avuto un debole per Quarta, che ho visto crescere nel mio River Plate e sono convinto che quest’anno finalmente dimostrerà tutto il suo valore. Lui è perfetto come secondo centrale in una difesa a quattro”.

E ancora: “Quando tornerò in Italia? Spero presto. Se non ce la faccio prima, vengo dopo essere andato alla riunione della Fifa. Voglio far vedere a mio figlio Luca e a mio nipote Ignacio quanto è bella Firenze. Ma non dite che lo faccio perché non posso viaggiare da solo. Perché Passarella non passa, durerà ancora a lungo come ho scritto al mio amico Gianca”.