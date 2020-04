Passarella: “Serve una Fiorentina più forte. Chiesa non so se resterà, ma servono altri innesti di qualità”

In un’intervista a Tuttomercatoweb.com ha parlato l’ex storico difensore della Fiorentina Daniel Passarella. Queste le sue parole su Commisso e sulla squadra viola che verrà: “Incontrai Commisso tempo fa in un ristorante. Mi è sembrato un uomo molto umile nonostante il suo patrimonio. Dovrà cercare di costruire una Fiorentina più forte di quella attuale. Pradè e Antognoni sanno fare un buon lavoro e sono certo che lo faranno anche in futuro. Chiesa? Non so se resterà ma oltre a lui servono altri giocatori di livello in altre zone del campo”.