Passi avanti per il nuovo Franchi? La Fiorentina incontra Nardella e la società Arup, ma rimane più di un dubbio. I dettagli

Qualcosa si muove sul fronte dello stadio nuovo. Oggi c’è stato un incontro tra Dario Nardella, sindaco di Firenze, i rappresentanti dello studio Arup e la Fiorentina. Si è parlato solo del progetto stadio e una delle risposte che al momento manca è quella relativa al fatto che, durante i lavori, la Fiorentina possa rimanere a giocare al Franchi o debba, eventualmente, andare altrove.

Un meeting piacevole, ma che non ha sbloccato del tutto la situazione: per il club viola, ci sono ancora molti particolari da conoscere nel dettaglio, prima di fare delle valutazioni finali o definitive. In ogni caso, il Comune e la Fiorentina si vedranno nuovamente a breve: incontro previsto nei prossimi giorni per l’approfondimento di alcune tematiche.