Paulo Sousa: “Bernardeschi, credi in te come io credo in te! E’ un grande giocatore e ha delle qualità immense”

In una lunga intervista rilasciata a Tuttosport, l’ex allenatore della Fiorentina Paulo Sousa ha parlato anche del centrocampista della Juventus Federico Bernardeschi: “ A lui dico solo: Federico, credi in te stesso come io credo in te! È un grande giocatore e può diventare di alto livello. Ha una bella personalità, è un ragazzo molto sensibile e ha delle qualità immense che lui deve trovare in se stesso. Alla Fiorentina ho deciso per lui un percorso, l’ho messo sulla fascia perché secondo me da quella posizione può allargare la sua visione di campo”.