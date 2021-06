Pazienza, tempi di attesa ma target ben chiaro in testa. E’ il mercato della Fiorentina, bellezza

Sergio Oliveira, poi Guedes e magari Nico Gonzalez e poi l’attenzione all’Argentina Under 23 di De la Vega, Almada (e dello stesso Gonzalez): nomi importanti, diversi da quelli accostati negli ultimi anni alla Fiorentina e soprattutto nomi che vanno in direzione di un progetto tattico ben chiaro e definito. Che era quanto si auspicava prima di tutto, dopodiché a far gongolare è il target e il calibro di obiettivi che di sicuro sono nel mirino viola, salvo la possibilità che poi possano realmente arrivare.

Affari da esborso importante, difficili da chiudere in poche ore se non si è Psg, Man City e compagnia bella e classicamente sofferti da un club come la Fiorentina. Avanti e indietro, come un elastico, tra domanda e offerta, accelerazione e rallentamento, con inevitabile pazienza nei momenti di attesa. E’ la legge del mercato, fermo restando l’idea di base che a giudicare dai nomi in ballo è ben chiara e potenzialmente ambiziosa. Ed è l’elemento che conta di più, a prescindere dai nomi.