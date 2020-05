Pazza idea Bielsa per la Fiorentina. Ma potrebbe servire anche per portare Juric a Firenze

Rimbalza dall’Argentina ed arriva in Italia l’ultima indiscrezione riguardante il futuro allenatore della Fiorentina e viene riportata da L’Arena di Verona. Tra i candidati alla panchina viola ci sarebbe anche Marcelo Bielsa che in caso di mancata promozione in Premier, lascerà il Leeds. Oltre ai gigliati, sempre in Italia, ad aspettarlo c’è anche l’Hellas Verona e alla fine non è escluso che possa esserci anche un bel giro di tecnici. Quale? Sul giornale citato si legge della possibilità che Bielsa possa servire per far arrivare Ivan Juric a Firenze, perché proprio l’attuale guida gialloblu sarebbe in pole position per prendersi la panchina di Iachini.