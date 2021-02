Pazzesco a Reggio Emilia e a Bergamo: il Torino rimonta 3 gol all’Atalanta, lo Spezia ribalta il Sassuolo e la Fiorentina è lì vicino. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Un pomeriggio pazzesco e contro pronostico in Serie A, che di sicuro non fa piacere alla Fiorentina: l’Atalanta si fa rimontare 3 gol in casa dal Torino, dopo essere stata avanti per 3-0 al 21′ del primo tempo con le reti di Ilicic, Gosens e Muriel. I granata però non smettono di giocare e trovano i gol con Belotti e Bremer a fine frazione, poi all’84’ il pareggio definitivo di Bonazzoli.

Sull’altro campo era impegnato lo Spezia, contro il Sassuolo: neroverdi in vantaggio dopo 25 minuti con Caputo ma poi il pareggio di Erlic ed un gol annullato per fuorigioco millimetrico a Djuricic. Nella ripresa invece il gol partita di Gyasi. E così la Fiorentina vede avvicinarsi entrambe le squadre.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 47, Milan 46, Roma 40, Juventus 39, Napoli, Lazio 37, Atalanta 36, Sassuolo 31, Verona 30, Sampdoria 26, Fiorentina, Benevento 22, Udinese, Genoa 21, Bologna 20, Spezia 18, Torino 16, Cagliari 15, Parma 13, Crotone 12.