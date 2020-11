Pazzini dà l’addio al calcio: “E’ stato un viaggio PAZZesco!”. E la Fiorentina lo ricorda così FOTO

A 36 anni Giampaolo Pazzini ha messo la parola fine sulla sua lunga carriera, che per quattro anni l’ha visto protagonista in maglia viola. Con la Fiorentina 33 reti in 136 partite, prima di esplodere, purtroppo a Genova e Milano. L’attaccante toscano ha lasciato con questo messaggio:

La Fiorentina invece l’ha omaggiato così:

Grazie delle emozioni vissute insieme Pazzo, e in bocca al lupo per il futuro 👏#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/dMYfK2Emy7 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 21, 2020