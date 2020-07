Pea esalta Moggi: “Calciopoli? Non ha fatto niente. Non ci sono prove che possano condannare la Juventus”

Il giornalista Claudio Pea esalta la figura di Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus. In occasione della trasmissione radiofonica “I Tirapietre”, programma in onda su Radio Amore Campania, il giornalista Claudio Pea è convinto dell’innocenza di Luciano Moggi e della Juventus in merito a Calciopoli. Secondo Pea Moggi è innocente nella questione Calciopoli. “Luciano Moggi era andato oltre gli Agnelli, è il massimo. Secondo me non ha fatto niente. Calciopoli è un’invenzione della Gazzetta. La Juventus adesso è odiata, non ci sono prove che possano condannare i biaconeri”.

