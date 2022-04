Pecci: “Fiorentina senza Vlahovic non ha più un bomber, ma ti aggredisce alta ed è difficile da affrontare”

L’ex centrocampista di Fiorentina e Napoli, ora commentatore televisivo, Eraldo Pecci, è stato intervistato da Il Mattino in vista del match di domenica prossima al Maradona.

“La Fiorentina è una squadra difficile da affrontare – spiega Pecci – ma direi in generale che non esistono partite facile basti vedere quella del Milan contro il Bologna: in questo campionato non esistono formazioni nettamente più forti delle altre e ogni match per vincerlo devi lottare fino in fondo”.

Poi sulla squadra viola aggiunge: “Non individuerei un protagonista in particolare perché senza Vlahovic non c’è più un vero e proprio bomber, la Fiorentina ti aggredisce alta ed è pericolosa nelle ripartenze”.