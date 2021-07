Pecini presenta Thiago Motta: “Mantenute le promesse, è l’uomo giusto per lo Spezia”

Il direttore sportivo dello Spezia Riccardo Pecini, durante la presentazione di Thiago Motta, ha voluto lanciare una frecciatina al neo tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano parlando di tener fede alle promesse. Queste le sue parole:

E’ veramente un piacere per noi essere qui finalmente per presentare il nuovo allenatore. Volevo solo fare una brevissima introduzione per farvi capire come siamo arrivati a questa scelta. Abbiamo tenuto fede alle promesse, abbiamo deciso studiandoci di iniziare questo percorso insieme perché siamo veramente convinti che sia la persona giusta nel posto giusto al momento giusto. Poi ovvio che il campo ci aiuterà a dimostrarlo il prima possibile. Ci siamo presi il nostro tempo, abbiamo preso tempo per conoscerci e sono molto contento che siamo riusciti a portare in porto la trattativa”.