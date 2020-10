Pedro conquista il Brasile: “E’ come l’Imperatore”

Tra i giocatori “viola” attualmente piu in forma c’è senza dubbio il brasiliano Pedro Guillerme. L’attaccante brasiliano, ormai quasi da un anno in prestito al Flamengo, ha già messo a segno 10 reti da fine agosto ad ora. Le sue magie hanno spinto il club di Rio a iniziare i contatti con la Fiorentina per ufficializzare quanto prima il definitivo ritorno del giocatore in Sudamerica. Ma in molti si sono spinti oltre, paragonando l’attaccante classe’97 a mostri sacri della storia carioca. Il noto giornalista sportivo Marcelo Courrege, firma di Globo Tv, ha commentato cosi l’ex numero 9 viola su Twitter: “Pedro è il miglior numero 9 brasiliano dai tempi Adriano l’Imperatore”, i

0 0 vote Article Rating