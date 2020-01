Pedro e l’addio alla Fiorentina: Le squadre rimaste in corsa e le due offerte diverse

Pedro lascerà la Fiorentina durante il mercato di gennaio. Ormai questo è sicuro, ma altrettanto non si può dire per la nuova squadra del brasiliano. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, sono due le squadre rimaste in corsa per l’ex Fluminense: si tratta del Gremio e del Flamengo. La Fiorentina spinge per darla alla prima, con cui c’è un accordo per un trasferimento a titolo definitivo sulla base di 11 milioni rispetto alla proposta del Flamengo che vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore però è più orientato verso i rossoneri, che gli offre un ingaggio di circa 1,5 milioni di euro, più alto rispetto a quello proposto dal Gremio. L’avventura italiana di Pedro si avvia al capolinea, l’attaccante è vicino a un ritorno in Brasile.