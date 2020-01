E’ arrivata la tanto agognata ufficialità per ormai l’ex Fiorentina, Pedro che è appena stato ufficializzato dalla sua nuova squadra: il Flamengo. La società rossonera ha, infatti, postato un lungo video nel quale l’attaccante non si vede in faccia e che si conclude proprio con l’Ex Flu che esclama: “E’ sempre bello tornare a casa”