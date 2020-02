Pedro e una rinascita inaspettata: in cinquantatreminuti ha già segnato tre gol! Cosa non andava a Firenze?

Via da Firenze? La rinascita di Pedro è in atto. Il giocatore brasiliano ha siglato ben tre gol in quattro partite totalizzando soltanto cinquantatre minuti in campo da quando è arrivato al Flamengo. A Firenze non è riuscito ad esprimersi tra critiche e una fretta che, in questo caso, non doveva esserci.

Intanto il brasiliano dimostra a tutti, critici e non, ciò che veniva detto di lui al suo arrivo a Firenze.

Pedro tem 3 gols em 53 minutos em campo pelo Flamengo; 1 a cada 18 minutos!

Incrível!

Quantos gols ele vai fazer pelo FLA em 2020? pic.twitter.com/Mn95NvTREv

— Footstats Premium (@Footstats) February 20, 2020