Pedro entra e segna uno dei rigori, ma non basta: la Croazia batte il Brasile e vola in semifinale

Si è appena conclusa la partita tra Croazia e Brasile, valida per i quarti di finale del Mondiale 2022 in Qatar. Dopo novanta minuti conclusi a reti bianche, ai supplementari i verdeori sono passati in vantaggio con uno splendido gol di Neymar. La Croazia però ha saputo reagire, pareggiando grazie a un tiro leggermente deviato di Petkovic.

Per decidere la semifinalista sono dunque serviti i calci di rigore, che come contro il Giappone hanno sorriso alla Croazia. Perfetti i tiratori biancorossi, decisivi invece gli errori di Rodrygo e Marquinhos per il Brasile. La Croazia vola dunque in semifinale, eliminando una delle favorite alla vittoria del titolo.